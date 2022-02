Damiano dei Maneskin confessa | ecco perchè si è commosso al Sanremo

Leggi su formatonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Isono tornati apiù in forma che mai, questa volta a parlare della sua performance è stato. Il frontman ha svelato le sue prime emozioni e il motivo delle sue lacrime a fine esibizione. Vediamo nel dettaglio le sue parole.spiega perché si èAnche quest’anno isono stati i protagonisti assoluti della prima puntata di. La band è tornata sul palco dell’Ariston più carica che mai con il brano “Zitti e Buoni”. Anche in questa occasione sono riusciti a far ballare sia i telespettatori che il pubblico in teatro. Poi si sono esibiti con una delle loro canzoni più intime, Coraline. Ma a fine esibizione il cantante della band, ...