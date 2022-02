Da venerdì 4 febbraio in Italia sarà distribuito il Paxlovid | il farmaco di Pfizer contro la COVID-19

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La struttura del Commissario straordinario per l’emergenza-19, Francesco Paolo Figliuolo, ha comunicato che da domani –avviata la distribuzione nelle Regioni e nelle Province autonomene dei primi 11.200 trattamenti di, il nuovo

Advertising

IlContiAndrea : Le votazioni per il #PremioDellaCritica avranno luogo venerdì 4 febbraio e il vincitore verrà proclamato sabato 5 febbraio #Sanremo2022 - milly_carlucci : Dopo un mese di viaggio è arrivata #icmlumaca riuscirà a raggiungere in tempo lo studio de #ilcantantemascherato ??!… - raicinque : Venerdì 4 febbraio alla 21.15, Rai5 canale 23, presenta Art Night con @NeriMarcore una puntata dedicata a Napoli pe… - ESA_Italia : RT @mediainaf: ?? Una serata dedicata alle #stelle e ai protagonisti del cielo invernale: #Orione, le #Pleiadi, la galassia di #Andromeda, o… - positanonews : #Apertura #Copertina #Informazioniperilcittadino #Scuola Furore, venerdì 4 febbraio chiusa la Scuola dell’Infanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : venerdì febbraio

Studenti " forze dell'ordine, prove di disgelo IRENE FAMà 032022 Per l'incontro di oggi ... non si parla di scuse formali per quanto successo".Prevista la diretta su RaiSport + HD dalle ore 17.00 alle 20.00 di. . pal/com 03 - Feb - 22 17:24 32022