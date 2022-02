Da dealer a pedina di Putin Parabola di Lukashenko

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Da spettatore passivo a kingmaker, e viceversa. Comunque vada a finire la crisi in Ucraina, Alexandervorrà sedersi al tavolo delle trattative e rivendicare la sua parte. Non è priva di rischi la scommessa del dittatore bielorusso. Trascinato suo malgrado sulle prime linee del conflitto ucraino, non gli resta che trasformare un commissariamento in un’occasione. La Bielorussia è un pivot strategico per la manovra di accerchiamento delle truppe russe con cui Vladimirminaccia un’invasione in Ucraina. Una manovra multi-direzionale, dalle navi nel Mar Nero alle truppe in Crimea, che vede circa 150.000 uomini schierati a poche decine di chilometri dal confine ucraino. Dietro le quinte i negoziati procedono, la spola di lettere e cabli tra Washington e Mosca non si è mai fermata. Uno scontro si può evitare, “siamo sempre più fiduciosi che ...