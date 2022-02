Curling, Olimpiadi 2022: risultati seconda sessione doppio misto. Nuovo successo per Cina e Gran Bretagna (Di giovedì 3 febbraio 2022) La seconda sessione del round robin nel doppio misto del Curling alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, in Cina, oltre al successo dell’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini per 8-4 sugli USA di Vicky Persinger e Christopher Plys, vede disputarsi altri tre incontri. seconda affermazione per la Cina padrona di casa, che piega, al termine di un incontro molto tirato, l’Australia per 6-5, infliggendo la seconda sconfitta agli oceanici. Cinesi avanti 3-1 a metà gara, poi nel sesto end l’Australia impatta a quota 4. Decisivo il settimo end, che porta due punti alla causa cinese. Riscatto della Svezia che, dopo la sconfitta patita all’esordio, supera la Repubblica Ceca per 7-4 in ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladel round robin neldelalleInvernalidi Pechino, in, oltre aldell’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini per 8-4 sugli USA di Vicky Persinger e Christopher Plys, vede disputarsi altri tre incontri.affermazione per lapadrona di casa, che piega, al termine di un incontro molto tirato, l’Australia per 6-5, infliggendo lasconfitta agli oceanici. Cinesi avanti 3-1 a metà gara, poi nel sesto end l’Australia impatta a quota 4. Decisivo il settimo end, che porta due punti alla causa cinese. Riscatto della Svezia che, dopo la sconfitta patita all’esordio, supera la Repubblica Ceca per 7-4 in ...

