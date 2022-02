Curling, Olimpiadi 2022: Italia-USA 8-4. Azzurri vittoriosi nel doppio misto all’esordio ai Giochi! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Successo all’esordio per l’Italia alle Olimpiadi Invernali nel doppio misto del Curling nel round robin in corso di svolgimento a Pechino, in Cina: Amos Mosaner e Stefania Constantini battono per 8-4 gli USA di Vicky Persinger e Christopher Plys e torneranno sul ghiaccio alle ore 07.05 Italiane di oggi per l’importante sfida contro la Svizzera. Gli USA hanno l’ultima stone nel primo end e concretizzano il vantaggio andando a marcare un punto. Nella seconda ripresa però gli Azzurri ribaltano subito gli equilibri della contesa, si inventano un big end e mettono a segno quattro punti, portandosi sul 4-1. Gli statunitensi accusano il colpo e nella terza ripresa l’Italia va addirittura a rubare la mano, portando il punteggio sul 5-1. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Successoper l’alleInvernali neldelnel round robin in corso di svolgimento a Pechino, in Cina: Amos Mosaner e Stefania Constantini battono per 8-4 gli USA di Vicky Persinger e Christopher Plys e torneranno sul ghiaccio alle ore 07.05ne di oggi per l’importante sfida contro la Svizzera. Gli USA hanno l’ultima stone nel primo end e concretizzano il vantaggio andando a marcare un punto. Nella seconda ripresa però gliribaltano subito gli equilibri della contesa, si inventano un big end e mettono a segno quattro punti, portandosi sul 4-1. Gli statunitensi accusano il colpo e nella terza ripresa l’va addirittura a rubare la mano, portando il punteggio sul 5-1. Il ...

