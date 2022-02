Curling, Olimpiadi 2022: Italia titanica, Svizzera battuta all’extra-end! Mosaner e Costantini imperiali contro i vicecampioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Italia è scatenata nel torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo la schiacciante vittoria ottenuta nella notte contro gli USA (8-4), gli azzurri si replicano e sconfiggono la Svizzera per 8-7 all’extra-end al termine di un’autentica battaglia andata in scena sul ghiaccio del National Aquactis Centre della capitale cinese. Gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio sui vice campioni olimpici di PyeongChang 2018 e già questa una notizia di assoluto spessore per una Nazionale al suo debutto ai Giochi in questa specialità. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati semplicemente superlativi in ogni frangente, hanno sempre saputo giocare con grande acume tecnico e tattico, mettendo costantemente pressione agli ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’è scatenata nel torneo didoppio misto alleInvernali di Pechino. Dopo la schiacciante vittoria ottenuta nella nottegli USA (8-4), gli azzurri si replicano e sconfiggono laper 8-7-end al termine di un’autentica battaglia andata in scena sul ghiaccio del National Aquactis Centre della capitale cinese. Gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio sui vice campioni olimpici di PyeongChang 2018 e già questa una notizia di assoluto spessore per una Nazionale al suo debutto ai Giochi in questa specialità. Stefania Constantini e Amossono stati semplicemente superlativi in ogni frangente, hanno sempre saputo giocare con grande acume tecnico e tattico, mettendo costantemente pressione agli ...

