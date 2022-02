Curling | Olimpiadi 2022 | Italia in testa nel doppio misto! Doppia vittoria azzurra | ok Norvegia Risultati e classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ha sconfitto la Svizzera per 8-7 nel torneo dimisto alleInvernali di Pechino. Gli azzurri si sono imposti all’extra-end al termine di una partita decisamente al cardiopalma, riuscendo a battere la coppia che ai Giochi di PyeongChang 2018 aveva conquistato la medaglia d’argento. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno così firmato il secondo successo consecutivo ai Giochi, dopo che nella notte avevano regolato gli USA per 8-4 nel loro esordio in questa rassegna a cinque cerchi. Si è giocata soltanto un’altra partita nella terza sessione sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese (quella iniziata alle ore 07.05ne). La, argento iridato in carica, ha demolito gli USA per 11-6. Kristin Skaslien ...