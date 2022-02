Curling, Italia-Norvegia oggi in tv: terza sessione curling doppio misto Olimpiadi Pechino 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Norvegia, quinta sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo lo splendido esordio della coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner nella giornata di ieri, con due vittorie nelle prime due partite contro Stati Uniti e Norvegia, appuntamento alle ore 1.35 Italiane per un’altra imperdibile sfida. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming di, quintadel torneo deldialledi. Dopo lo splendido esordio della coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner nella giornata di ieri, con due vittorie nelle prime due partite contro Stati Uniti e, appuntamento alle ore 1.35ne per un’altra imperdibile sfida. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. SportFace.

Eurosport_IT : L'ITALIA C'È! La coppia Amos Mosaner-Stefania Constantini stende gli USA all'esordio olimpico nel doppio misto: be… - RaiPlay : ?? BUONA LA PRIMA! ???? L'esordio olimpico a #Beijing2022 nel doppio misto di #curling è molto dolce per l'Italia co… - Eurosport_IT : Quattro punti in un solo end per l'Italia! Ecco il momento decisivo nella vittoria degli azzurri contro gli USA??… - salvatorecozza1 : RT @Eurosport_IT: CHE PARTENZAAAAA! ?????? L'Italia batte i vice-campioni olimpici della Svizzera e porta a casa la seconda vittoria consecut… - infoitsport : Pechino 2022, sorride l'Italia del curling: successi contro Svizzera e Usa -