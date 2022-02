Cuffie per la musica: c’è un pericolo se le usiamo troppo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cuffie per la musica: il volume troppo alto ed un uso eccessivo di questi apparecchi rappresentano un pericolo per l’udito. Usare troppo le Cuffie per la musica rappresenta un pericolo (Pexels)Le Cuffie sono un apparecchio molto comune utilizzato da moltissimi. Vi sarà capitato sicuramente di passeggiare per strada ed osservare alcune persone che mentre camminano le indossano per ascoltare la musica o svolgere attività fisica come il jogging. La stessa cosa può essere stata notata dagli sportivi in palestra, nella sala pesi. Sono comode ed utili anche per evitare di usare il telefono mentre si è alla guida. LEGGI ANCHE —> Smartphone: ecco perchè non va mai caricato di notte! Esistono ... Leggi su formatonews (Di giovedì 3 febbraio 2022)per la: il volumealto ed un uso eccessivo di questi apparecchi rappresentano unper l’udito. Usareleper larappresenta un(Pexels)Lesono un apparecchio molto comune utilizzato da moltissimi. Vi sarà capitato sicuramente di passeggiare per strada ed osservare alcune persone che mentre camminano le indossano per ascoltare lao svolgere attività fisica come il jogging. La stessa cosa può essere stata notata dagli sportivi in palestra, nella sala pesi. Sono comode ed utili anche per evitare di usare il telefono mentre si è alla guida. LEGGI ANCHE —> Smartphone: ecco perchè non va mai caricato di notte! Esistono ...

Advertising

prinspirit1412 : La gente che mi parla e si incazza perché non ascolto/rispondo . . . Zio, ho le cuffie, mi accorgo che stai parland… - Efisio31251859 : @paolo_gibilisco Mah, io i comuni e le regioni amministrate da FI, gli vedo ancora in piedi!! Quindi per me stanno… - Sal_Piombino : Il modo in cui passaggio per strada con nelle cuffie Ciao Ciao. - TuttoTechNet : Sanremo dà il La a MediaWorld per lanciare offerte su cuffie, speaker e non solo - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? PowerLocus Bluetooth Cuffie Auricolari Pieghevoli, Over Ear Bluetooth Headphones Stereo Senza Fili… -