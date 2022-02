Cts verso l’addio | Ciciliano | “Con la fine dell’emergenza è destinato a sciogliersi” Lopalco | “Non costa molto allo Stato | lo terrei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022)le fasi finali di ogni emergenza “le prerogative dell’organismo costituito per la gestionevengono ricondotte nell’alveo delle gestione ordinaria” e “a quel punto non ci sarà più bisogno di noi tecnici chiamati in condizioni straordinarie”. Secondo Fabio, componente del Comitato tecnico scientifico, il Cts a breve potrebbe essere sciolto. Di opinione diversa, invece, l’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento – che non fa parte del gruppo di esperti – ma afferma: “Il Cts non, lo“. All’Adnkronos spiega: “E’ un gruppo di esperti che può essere utile“. Oggi “le condizioni per guardare lontano ci sono tutte. Aspettiamo ancora qualche ...