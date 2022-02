Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United? La notizia! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sè. Dall’Inghilterra lanciano la bomba. L’esperienza del portoghese al Manchester United potrebbe già essere arrivata al capolinea. Il Daily Mail, riferisce come, secondo alcune indiscrezioni, l’ex Juventus sia molto indeciso sul proprio futuro e molto incerto di restare con i Red Devils. Ronaldo-Manchester-United Dall’Inghilterra non hanno dubbi, la discriminante che farà penderere l’ago della bilancia sarà il nuovo allenatore del club. In base alla scelta della società anche Ronaldo prenderà la propria decisione. Tutto il mondo del calcio aspetta di conoscere la decisione. Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022)fa sempre parlare di sè. Dall’Inghilterra lanciano la bomba. L’esperienza del portoghese alpotrebbe già essere arrivata al capolinea. Il Daily Mail, riferisce come, secondo alcune indiscrezioni, l’ex Juventus sia molto indeciso sul proprio futuro e molto incerto di restare con i Red Devils.Dall’Inghilterra non hanno dubbi, la discriminante che farà penderere l’ago della bilancia sarà il nuovo allenatore del club. In base alla scelta della società ancheprenderà la propria decisione. Tutto il mondo del calcio aspetta di conoscere la decisione.

Advertising

ChampionsLeague : ?? Cristiano Ronaldo back in _________ ??? #TBT | #UCL - FBiasin : Cristiano #Ronaldo ha bloccato quelli di Transfermarkt su Twitter perché lo valutano solo 35 milioni. Appena scopr… - WhoScored : ???? Most Serie A goals for Juventus since the start of 2021: ?? Cristiano Ronaldo - 17 in 24 apps ?? Alvaro Morata -… - Adeildo_1 : RT @CuriosidadesPRL: Cristiano Ronaldo vs. Arsenal na semifinal da UEFA Champions 2009. - DiegoBot_it : Cristiano Ronaldo è un marchio registrato, un fuoriclasse incredibile, lo farei giocare anche di notte perché lui n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Manchester United, Ronaldo riflette sul suo futuro: ecco cosa aspetta ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ronaldo Manchester United, avventura già al capolinea? CR7 riflette sul proprio futuro: ecco cosa aspetta il numero 7 L'avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando come il portoghese si aspettava, tanto da mettere in discussione una sua permanenza alla corte dei Red Devils anche per la prossima stagione. ...

Cristiano Ronaldo o uno sceicco? Ecco chi guidava la Bugatti da 8 milioni a Nardò Esistono solo 10 Bugatti Centodieci al mondo e una di queste appartiene a Cristiano Ronaldo . che a un parcheggio privato si arricchisce sempre di nuove vetture che i comuni mortali possono solo sognare. E se fosse proprio lui ad esser stato avvistato dai cittadini di Nardò ...

Cristiano Ronaldo va sotto zero: ecco come cura il suo corpo Corriere dello Sport Dall'Inghilterra - Ronaldo riflette sul suo futuro, permanenza in dubbio Cristiano Ronldo al Manchester United è già una storia finita ... In primis, scrive la stampa inglese, Ronaldo vuole sapere quale sarà l'allenatore del Manchester United nella prossima stagione.

Manchester United, Ronaldo riflette sul suo futuro: ecco cosa aspetta L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando come il portoghese si aspettava, tanto da mettere in discussione una sua permanenza alla corte dei Red Devils anche per la ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloManchester United, avventura già al capolinea? CR7 riflette sul proprio futuro: ecco cosa aspetta il numero 7 L'avventura dial Manchester United non sta andando come il portoghese si aspettava, tanto da mettere in discussione una sua permanenza alla corte dei Red Devils anche per la prossima stagione. ...Esistono solo 10 Bugatti Centodieci al mondo e una di queste appartiene a. che a un parcheggio privato si arricchisce sempre di nuove vetture che i comuni mortali possono solo sognare. E se fosse proprio lui ad esser stato avvistato dai cittadini di Nardò ...Cristiano Ronldo al Manchester United è già una storia finita ... In primis, scrive la stampa inglese, Ronaldo vuole sapere quale sarà l'allenatore del Manchester United nella prossima stagione.L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando come il portoghese si aspettava, tanto da mettere in discussione una sua permanenza alla corte dei Red Devils anche per la ...