Crisi Ucraina-Russia, le origini del conflitto che preoccupa la Nato (Di giovedì 3 febbraio 2022) e che sta mettendo a dura prova la popolazione locale La Crisi che stanno vivendo in questo momento la Russia e l’Ucraina affonda le radici nel 2014, per lo status di alcune regioni come la Crimea e il Donbass. Nonostante il conflitto fosse armato, l’equilibri si è mantenuto stabile fino al 2021. Nel mese di dicembre si è registrata una Crisi, che ha spinto il governo Russo a schierare 100.000 soldati sul confine, ovvero la famosa “linea di contatto” lunga 427 km. La Crisi #Ucraina. Esercitazioni e manovre ai confini fanno salire la tensione. Siamo andati nel punto più caldo di questa Crisi. La città di Kharkiv, in Ucraina, a pochi chilometri dal confine russo, potrebbe essere la prima linea di sfondamento in caso di invasione. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) e che sta mettendo a dura prova la popolazione locale Lache stanno vivendo in questo momento lae l’affonda le radici nel 2014, per lo status di alcune regioni come la Crimea e il Donbass. Nonostante ilfosse armato, l’equilibri si è mantenuto stabile fino al 2021. Nel mese di dicembre si è registrata una, che ha spinto il governo Russo a schierare 100.000 soldati sul confine, ovvero la famosa “linea di contatto” lunga 427 km. La. Esercitazioni e manovre ai confini fanno salire la tensione. Siamo andati nel punto più caldo di questa. La città di Kharkiv, in, a pochi chilometri dal confine russo, potrebbe essere la prima linea di sfondamento in caso di invasione. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - AngeloCiocca : Ma #DiMaio sulla crisi #Ucraina? Ancora nulla? - Agenzia_Ansa : Telefonata fra Draghi e Putin, impegno per la soluzione della crisi in Ucraina #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Quirinale, il ruolo dell’Italia in Ue e la crisi in Ucraina nel discorso d’insediamento di Mattarella. Nessun j’accuse… - 361_magazine : Crisi Ucraina-Russia, le origini del conflitto che preoccupa la Nato -