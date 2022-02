Crediti edilizi da bonus facciate Masullo | operazione da 5 milioni

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Stefano, magnifico rettore Università Isfoa, ha avviato una importantedi cessione diderivanti dal90% detenuti dal Gruppo Sicurcond per un controvalore di oltre 5, nei confronti di Alternative Capital Partners SGR SpA. Quello di Stefanoè un nome molto ben introdotto nel settore finanziario italiano. Inserito nel 1994 dalla rivista CLASS nella speciale classifica di copertina intitolata “Manager Under 40 Tutti i Migliori al Potere. Top 100”. Ha avviato in pochi giorni, con estremo successo tale importanteindividuando e selezionando l’interlocutore più adeguato. Grazie alla competenza professionale maturata in oltre 30 anni di attività quale banchiere di ...

Agenzia_Ansa : Le organizzazioni criminali 'si stanno lanciando sul grandissimo affare' legato alla cessione dei crediti d'imposta… - MoniShantiRani : RT @mar__bru: Bonus edilizi, boom di frodi:?già incassati 2 miliardi di crediti fittizi . ??Tanti italiani fraudolenti, oltre che evasori .… - mar__bru : Bonus edilizi, boom di frodi:?già incassati 2 miliardi di crediti fittizi . ??Tanti italiani fraudolenti, oltre che… - trimpa48 : RT @francescagraz1: Bonus edilizi boom di frodi : già incassati 2 miliardi di crediti fittizi. Le procure stanno ricostruendo un sistema i… - PulcinoRossoner : RT @alessan47586283: Bonus edilizi, boom di frodi:?già incassati 2 miliardi di crediti fittizi @sole24ore -

La norma del decreto Sostegni ter che prevede il divieto di cessione multipla deifiscali legati ai bonusrischia di avere un impatto devastante sui cantieri del Superbonus. ...I nuovi vincoli alla cessione dei'avranno un impatto pesantissimo sui lavori in corso, con ... La stretta sulla cessione del credito del Superbonus e dei bonusprevista dal dl Sostegni -...Anche eliminazione vincolo Sal al 30% per lavori a 30 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 3 feb - "La scelta del Governo di limitare la circolazione dei crediti d'imposta ad una sola ...La stretta sulla cessione dei crediti per i bonus edilizi? Potrebbe sì ridurre le frodi, ma per come è strutturata la norma potrebbe anche avere un effetto negativo sulle casse dello Stato. A lanciare ...