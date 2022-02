Covid – Strane disposizioni sulla quarantena nella scuola dell’infanzia (Di giovedì 3 febbraio 2022) – Le recenti, nuove disposizioni riguardanti la scuola e la gestione dei bambini positivi lasciano basiti. Le cose più sconcertanti sono, a parere di molte mamme, il fatto che alla scuola dell’infanzia non sia più prevista la quarantena al primo caso positivo, ma bensì solo al quinto. Considerando le eclatanti e reali circostanze che i bambini non indossano la mascherina, che non ci sono più i piccoli gruppi ma che stanno tutti insieme (circa in 20-25), che dormono insieme e che, soprattutto, non sono vaccinati, come si può esporli a un tale rischio? Va tenuto presente, inoltre, che il virus in questo momento aggredisce soprattutto i bambini e che i medici degli ospedali pediatrici sono in allarme e in grave difficoltà, considerato anche il fatto che i reparti sono ormai al completo e quasi al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) – Le recenti, nuoveriguardanti lae la gestione dei bambini positivi lasciano basiti. Le cose più sconcertanti sono, a parere di molte mamme, il fatto che allanon sia più prevista laal primo caso positivo, ma bensì solo al quinto. Considerando le eclatanti e reali circostanze che i bambini non indossano la mascherina, che non ci sono più i piccoli gruppi ma che stanno tutti insieme (circa in 20-25), che dormono insieme e che, soprattutto, non sono vaccinati, come si può esporli a un tale rischio? Va tenuto presente, inoltre, che il virus in questo momento aggredisce soprattutto i bambini e che i medici degli ospedali pediatrici sono in allarme e in grave difficoltà, considerato anche il fatto che i reparti sono ormai al completo e quasi al ...

