Covid oggi Puglia, 7.130 contagi e 13 morti: bollettino 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.130 i nuovi contagi Covid oggi 3 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 62.166 tamponi effettuati, sono così suddividi per provincia: Bari: 2.129; Bat: 597; Brindisi: 608; Foggia: 1.056; Lecce: 1.723; Taranto: 937; Residenti fuori regione: 40; Provincia in definizione: 40. Sono 117.251 le persone attualmente positive, 683 le ricoverate in area non critica e 60 in terapia intensiva. Dati complessivi: 625.175 casi totali; 7.875.852 tamponi eseguiti; 500.641 persone guarite e 7.283 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.130 i nuoviin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 13. I nuovi casi, individuati attraverso 62.166 tamponi effettuati, sono così suddividi per provincia: Bari: 2.129; Bat: 597; Brindisi: 608; Fa: 1.056; Lecce: 1.723; Taranto: 937; Residenti fuori regione: 40; Provincia in definizione: 40. Sono 117.251 le persone attualmente positive, 683 le ricoverate in area non critica e 60 in terapia intensiva. Dati complessivi: 625.175 casi totali; 7.875.852 tamponi eseguiti; 500.641 persone guarite e 7.283 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

