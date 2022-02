Covid oggi Italia, Locatelli: “Presto via obbligo mascherine all’aperto” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – La curva dei contagi Covid in Italia rallenta e la fine all’obbligo delle mascherina all’aperto potrebbe arrivare “tra qualche settimana”. E’ lo scenario che delinea Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24. Ma su una data precisa Locatelli sottolinea che “occorre verificare l’andamento della curva epidemiologica”. “Ci stiamo certamente avviando a situazione favorevole, i numeri ci indicano che questa è la direzione giusta, i numeri dei nuovi casi e delle terapie intensive. Abbiamo gestito ondata Omicron mantenendo tutto aperto”, dice Locatelli. La campagna di vaccinazione si esaurirà con le terze dosi? “Abbiamo da affrontare la problematica della quarta dose in modo molto laico, non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – La curva dei contagiinrallenta e la fine all’delle mascherinapotrebbe arrivare “tra qualche settimana”. E’ lo scenario che delinea Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24. Ma su una data precisasottolinea che “occorre verificare l’andamento della curva epidemiologica”. “Ci stiamo certamente avviando a situazione favorevole, i numeri ci indicano che questa è la direzione giusta, i numeri dei nuovi casi e delle terapie intensive. Abbiamo gestito ondata Omicron mantenendo tutto aperto”, dice. La campagna di vaccinazione si esaurirà con le terze dosi? “Abbiamo da affrontare la problematica della quarta dose in modo molto laico, non ...

