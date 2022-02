Covid oggi, Italia e Europa rosso scuro: mappa Ecdc (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, anche oggi la penisola continua a rimanere interamente in rosso scuro, lo stesso colore ormai ha conquistato tutta l’Europa e che indica il livello massimo di rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ogni piccolo pezzo che ancora resisteva nella tonalità più chiara ha lasciato posto al rosso scuro. Che questo sarebbe successo era evidente già 2 giorni fa, quando l’ente con sede a Stoccolma ha pubblicato la prima mappa epidemiologica disegnata sulla base di un criterio più ampio, che prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, anchela penisola continua a rimanere interamente in, lo stesso colore ormai ha conquistato tutta l’e che indica il livello massimo di rischio epidemiologico per-19, nellapubblicata ogni giovedì dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ogni piccolo pezzo che ancora resisteva nella tonalità più chiara ha lasciato posto al. Che questo sarebbe successo era evidente già 2 giorni fa, quando l’ente con sede a Stoccolma ha pubblicato la primaepidemiologica disegnata sulla base di un criterio più ampio, che prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale ...

