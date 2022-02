Covid oggi Italia, Cts verso scioglimento? Cosa pensano esperti (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – verso lo scioglimento del Comitato tecnico scientifico con la fine dell’emergenza Covid in Italia? Secondo Fabio Ciciliano, componente del Cts, “lo prevede la legge”. “Si tratta di una struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi”, ha detto. Ma come la pensano gli esperti?? Per Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, “il Cts con la fine dell’emergenza, che mi auguro sia il 31 marzo, non sarà più determinante. Ci saranno altri tavoli che potranno gestire la situazione. Si può uscire dalla logica che per fare qualCosa dobbiamo aspettare che si riunisca il Cts, decida e solo dopo venga approvato. Uscire dalla fase pandemica vuol dire ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) –lodel Comitato tecnico scientifico con la fine dell’emergenzain? Secondo Fabio Ciciliano, componente del Cts, “lo prevede la legge”. “Si tratta di una struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi”, ha detto. Ma come lagli?? Per Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, “il Cts con la fine dell’emergenza, che mi auguro sia il 31 marzo, non sarà più determinante. Ci saranno altri tavoli che potranno gestire la situazione. Si può uscire dalla logica che per fare qualdobbiamo aspettare che si riunisca il Cts, decida e solo dopo venga approvato. Uscire dalla fase pandemica vuol dire ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Figliuolo, da domani le prime consegne alle Regioni del Paxlovid FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Covid, su quali cure possiamo contare oggi L'Agenzia europea del farmaco ha approvato un altro antivirale prodotto da Pfizer ...

Omicron, secondo booster, Ema: 'Al momento non ci sono prove sufficienti sulla sua utilità' Sul secondo si è pronunciata oggi l' Ema , l'Agenzia europea per i medicinali: 'Al momento non ci sono prove sufficienti sulla ...popolazione generale' del secondo booster al vaccino contro il covid. ...

Covid, news oggi. Ue proroga Green Pass fino a 30 giugno 2023. LIVE Sky Tg24 Calcio: Napoli, visite post Covid ok per Ounas Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia, mentre Ounas ha terminato le ...

Salvini positivo al Covid, non partecipa al giuramento di Mattarella Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La positività è emersa nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, cui Salvini non potrà ...

