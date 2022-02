Covid oggi Italia, 112.691 contagi e 414 morti: bollettino 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 112.691 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 414 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 915.337 tamponi con un tasso positività al 12,3%. Calano a 1.457 i ricoverati in terapia intensiva, 67 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.324, 226 in meno di ieri. PUGLIA – Sono 7.130 i nuovi contagi Covid oggi 3 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 62.166 tamponi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 112.691 i nuovida Coronavirus in, 32022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 414. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 915.337 tamponi con un tasso positività al 12,3%. Calano a 1.457 i ricoverati in terapia intensiva, 67 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.324, 226 in meno di ieri. PUGLIA – Sono 7.130 i nuoviin Puglia, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 13. I nuovi casi, individuati attraverso 62.166 tamponi ...

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - Agenzia_Ansa : Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vacci… - Ravenna24ore : Covid, oggi 1.048 nuovi casi in provincia di Ravenna - simosimotw : -