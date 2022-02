Covid, Locatelli: “Il virus rallenta, presto il vaccino per i bambini piccoli” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per quanto riguarda la pandemia di Covid, in Italia “ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole, tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione“. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Franco Locatelli, a Sky Tg24. Covid Italia “non come in Germania“ I casi quotidiani restano alti, in realtà: ieri 2 febbraio si sono avute nel nostro Paese 118.994 nuove infezioni e 395 morti. Ma l’occupazione di posti letto in terapia intensiva, come in area medica, da parte di pazienti Covid, è in leggero calo. Le decisioni prese con l’ultimo decreto del Governo Draghi (di ieri 2 febbraio) “vanno nella direzione di mantenere aperto il paese“. In questi mesi, ha aggiunto, “siamo riusciti a gestire la quarta ondata dovuta ad Omicron mantenendo tutto aperto. A differenza di altri ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per quanto riguarda la pandemia di, in Italia “ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole, tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione“. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Franco, a Sky Tg24.Italia “non come in Germania“ I casi quotidiani restano alti, in realtà: ieri 2 febbraio si sono avute nel nostro Paese 118.994 nuove infezioni e 395 morti. Ma l’occupazione di posti letto in terapia intensiva, come in area medica, da parte di pazienti, è in leggero calo. Le decisioni prese con l’ultimo decreto del Governo Draghi (di ieri 2 febbraio) “vanno nella direzione di mantenere aperto il paese“. In questi mesi, ha aggiunto, “siamo riusciti a gestire la quarta ondata dovuta ad Omicron mantenendo tutto aperto. A differenza di altri ...

