Covid, Locatelli (Cts): “In primavera vaccino 0-5 anni. Tra qualche settimana via obbligo mascherina all’aperto” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sull'arrivo del vaccino anti-Covid per la fascia 0-5 anni, "l'orizzonte è quello dell'inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione. Sarà certamente di due dosi, gli studi che sono stati condotti prevedono un dosaggio ridotto anche rispetto a quello della fascia 5-11 anni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sull'arrivo delanti-per la fascia 0-5, "l'orizzonte è quello dell'inizio dellaper avere questi vaccini a disposizione. Sarà certamente di due dosi, gli studi che sono stati condotti prevedono un dosaggio ridotto anche rispetto a quello della fascia 5-11". L'articolo .

