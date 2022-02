Covid | Locatell | “Ci stiamo avviando verso situazione favorevole Possibile che a fine febbraio si tolgano le mascherine”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Ciunamarcatamente, tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione”. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Francoi a Sky Tg24 ha sottolineato che le decisioni prese con l’ultimo decreto “vanno nella direzione di mantenere aperto il paese”. Il numero di contagi è in calo e gli indici anche. In questi mesi, aggiunge, “siamo riusciti a gestire la quarta ondata dovuta ad Omicron mantenendo tutto aperto, a differenza di altri paesi come Germania, Olanda e Austria che hanno dovuto ricorrere a lockdown o a chiusure di attività”. E questo, conclude, “è statograzie all’alto numero di vaccinati”. La corsa del virus continuerà a rallentare e “tra qualche settimana potremmo affrontare anche la ...

...potrebbero entrare in vigore regole molto più leggere per quanto riguarda la pandemia di- 19 ... Per Francoi, del Cts, ormai il sistema dei colori delle regioni può essere rivisto, visto ...Al via dal prossimo 23 dicembre le vaccinazioni antiper i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo ha reso noto Francoi, presidente del consiglio superiore della sanità e membro del Cts, anhe se è ancora atteso l'ok di Aifa, ...Secondo il Professor Locatelli, coordinatore del Cts, il vaccino contro il Covid per i bambini da 0 a 5 anni potrebbe arrivare in Italia in primavera. Intervenuto ai microfoni di Sky TG24, il ...All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0-5 anni. E' quanto ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli sottolineando ...