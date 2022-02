Covid Italia, 112.691 contagi e 414 morti: bollettino 3 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 112.691 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 414 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 915.337 tamponi con un tasso positività al 12,3%. Calano a 1.457 i ricoverati in terapia intensiva, 67 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.324, 226 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 11.348.701 persone, mentre le vittime salgono a 147.734. I guariti sono 8.872.737, 191.938 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 2.328.230 positivi al Coronavirus, 79.396 in meno di ieri. LOMBARDIA – Sono 14.989 i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 112.691 i nuovida Coronavirus inoggi, 32022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 414. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 915.337 tamponi con un tasso positività al 12,3%. Calano a 1.457 i ricoverati in terapia intensiva, 67 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.324, 226 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate 11.348.701 persone, mentre le vittime salgono a 147.734. I guariti sono 8.872.737, 191.938 nelle ultime 24 ore. Ad oggi inci sono 2.328.230 positivi al Coronavirus, 79.396 in meno di ieri. LOMBARDIA – Sono 14.989 i ...

