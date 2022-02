Covid, in calo nuovi casi e ricoveri in rianimazione. Ma Gimbe avverte: «Ancora 7 milioni di italiani senza vaccino, 3 milioni in età scolastica» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovi casi di Coronavirus in Italia (900.027 vs 1.197.970) mentre resta stabile il numero dei decessi (2.581 vs 2.519) nella settimana ma anche quello delle persone ricoverate con sintomi. Sono le novità che emergono dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe per la settimana dal 26 gennaio 2022 al 1° febbraio 2022. Diminuisce anche il numero di italiani e italiane attualmente positivi (2.476.514 vs 2.689.262), nonché di quelli isolati a domicilio (2.455.092 vs 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 vs 1.691, -142, ovvero -8,4%). nuovi contagi «Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni», spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, «i nuovi ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diminuiscono idi Coronavirus in Italia (900.027 vs 1.197.970) mentre resta stabile il numero dei decessi (2.581 vs 2.519) nella settimana ma anche quello delle persone ricoverate con sintomi. Sono le novità che emergono dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazioneper la settimana dal 26 gennaio 2022 al 1° febbraio 2022. Diminuisce anche il numero die italiane attualmente positivi (2.476.514 vs 2.689.262), nonché di quelli isolati a domicilio (2.455.092 vs 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 vs 1.691, -142, ovvero -8,4%).contagi «Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2», spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, «i...

Advertising

SkyTG24 : Gimbe: in 7 giorni netto calo casi #Covid19, -8,4% intensive, stabili i ricoveri - Agenzia_Ansa : Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, l'ultima settimana ha visto un'inversione della c… - infoitinterno : Covid, rapporto Gimbe: forte calo di contagi. Senza vaccino 7,4 milioni di italiani - AnsaPuglia : Covid: Gimbe, in Puglia calo dei contagi settimanali, -46,9%. Nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio #ANSA - News24_it : Fondazione Gimbe, casi Covid in calo ma terapie intensive sopra la soglia - Corriere Roma -