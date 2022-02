Covid, il governo discrimina bambini e guariti (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Dopo gli adulti, la discriminazione ora tocca pure i bambini. È quanto contenuto nella bozza dell’ultimo decreto-legge del governo approvato la sera del 2 febbraio. Tra pochi giorni, in attesa della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, i bambini della scuola primaria (cioè genericamente quelli dai 6 agli 11 anni) subiranno una chiara ed evidente discriminazione. L’art. 5 comma 1 lettera b) del decreto prevede che fino a 4 casi positivi i bambini restino tutti in classe, in presenza, con l’utilizzo obbligatorio delle mascherine ffp2 per dieci giorni e il test antigienico rapido per tutti gli altri bimbi ma solo alla comparsa dei sintomi. Al verificarsi del quinto caso scatta l’”apartheid”: i vaccinati o i guariti (questi ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Dopo gli adulti, lazione ora tocca pure i. È quanto contenuto nella bozza dell’ultimo decreto-legge delapprovato la sera del 2 febbraio. Tra pochi giorni, in attesa della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, idella scuola primaria (cioè genericamente quelli dai 6 agli 11 anni) subiranno una chiara ed evidentezione. L’art. 5 comma 1 lettera b) del decreto prevede che fino a 4 casi positivi irestino tutti in classe, in presenza, con l’utilizzo obbligatorio delle mascherine ffp2 per dieci giorni e il test antigienico rapido per tutti gli altri bimbi ma solo alla comparsa dei sintomi. Al verificarsi del quinto caso scatta l’”apartheid”: i vaccinati o i(questi ...

