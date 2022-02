COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa del contagio in Irpinia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 4.427 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 439 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 17, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 13, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avella; – 75, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Carife; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 2, residenti nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 4.427 tamponi somministrati in provincia di, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al439 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 17, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 13, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avella; – 75, residenti nel comune di; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Carife; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 2, residenti nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino: la mappa del contagio in Irpinia ** - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Covid #Coronavirus - pierotrevisan98 : @Tony_Montana87 @MarioxKx Provo a fare un ultimo tentativo; lei da questa tabella cosa ne deduce? (Aggiornata al 26… - infoitinterno : Bollettino Covid 1 febbraio Lazio: in calo terapie intensive, ma record di ricoveri pediatrici -