Covid, Gimbe: giù nuovi casi ( - 24,9%) e terapie intensive ( - 8,4%) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nell'ultima settimana nel nostro Paese giù nuovi casi ( - 24,9%) e terapie intensive ( - 8,4%). A confermalo il report di Gimbe che parla anche di una situazione di sostanziale stabilità per quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nell'ultima settimana nel nostro Paese giù( - 24,9%) e( - 8,4%). A confermalo il report diche parla anche di una situazione di sostanziale stabilità per quanto ...

Advertising

petergomezblog : Covid, il report di Gimbe: “Crollano i nuovi vaccinati, anche tra over 50. Buona parte delle proposte delle Regioni… - Agenzia_Ansa : Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, l'ultima settimana ha visto un'inversione della c… - Adnkronos : '#Covid in fase discendente, ma più casi nei bimbi': l’analisi di Gimbe. - GIMBE : RT @rtl1025: ?? Dopo 3 settimane di stabilità intorno a quota 1,2 mln, negli ultimi 7 giorni netta flessione dei nuovi casi #Covid_19 (-24,9… - GIMBE : RT @QSanit: #Covid_19 . @GIMBE : “Contagi in calo ma scadenza Green pass rafforzato non può essere illimitata” #Sanità -