Covid, ecco gli antivirali per le cure domiciliari: «Si guarisce in 5 giorni» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Covid, scatta l?ora delle cure domiciliari: ad accompagnare la convivenza con il Coronavirus ci sono ora i nuovi antivirali che affiancano i monoclonali ad uso non ospedaliero da impiegare... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 febbraio 2022), scatta l?ora delle: ad accompagnare la convivenza con il Coronavirus ci sono ora i nuoviche affiancano i monoclonali ad uso non ospedaliero da impiegare...

Advertising

NicolaPorro : ?? Covid e liturgia del terrore: ecco una riflessione molto interessante, vi suggerisco di dedicarle due minuti?? - camilla_casari : RT @GiovaQuez: A grande richiesta, ecco lo schemino. Sempre in forma ridotta 'per venire incontro alle vostre capacità mentali'. Dopo quest… - greenpassnews : Il calciatore greco, appena 21enne, muore in mezzo al campo dopo aver subito un arresto cardiaco -… - messveneto : Udinese, ecco il bilancio: i conti (in rosso) al tempo del Covid: Rosso per 36,8 milioni di euro a causa degli stad… - infoitinterno : Covid, ecco come potrebbe cambiare il Green pass Ue: le cose da sapere -