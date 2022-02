Covid, accordo dell’Asl Na 2 Nord per i tamponi gratuiti in farmacia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha preso il via il “drive-in tamponi” allestito dalle farmacie pubbliche aderenti all’associazione Assofarm e site sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. La struttura effettua 1000 test antigenici al giorno a pazienti che aspettano la dichiarazione di guarigione e che l’Azienda Sanitaria convoca direttamente nel nuovo casello mediante un sms. I cittadini convocati si recano in auto nel Drive-in all’orario indicato e, dopo aver effettuato il tampone, in pochi minuti ricevono la comunicazione dell’esito dell’esame. L’Azienda Sanitaria ha deciso di dedicare il nuovo casello tamponi esclusivamente all’effettuazione dei tamponi che servono per certificare la guarigione dalla malattia. Il servizio è frutto dell’accordo che l’Asl aveva siglato sia con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha preso il via il “drive-in” allestito dalle farmacie pubbliche aderenti all’associazione Assofarm e site sul territorioNapoli 2. La struttura effettua 1000 test antigenici al giorno a pazienti che aspettano la dichiarazione di guarigione e che l’Azienda Sanitaria convoca direttamente nel nuovo casello mediante un sms. I cittadini convocati si recano in auto nel Drive-in all’orario indicato e, dopo aver effettuato il tampone, in pochi minuti ricevono la comunicazione dell’esito dell’esame. L’Azienda Sanitaria ha deciso di dedicare il nuovo caselloesclusivamente all’effettuazione deiche servono per certificare la guarigione dalla malattia. Il servizio è frutto dell’che l’Asl aveva siglato sia con ...

