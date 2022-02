Covid-19 in Italia, il bollettino del 3 febbraio 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel bollettino di oggi, 2 febbraio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 112.691 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 12,3% (+0,0%) con quasi un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa il numero di decessi (414 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –67 terapie intensive; -226 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 191.938. Covid 19: il bollettino di oggi • 112.691 contagiati• 414 morti• 191.938 guariti-67 terapie intensive -226 ricoveri915.337 tamponiTasso di positività: 12,3% (+0,0%)129.155.923 dosi di vaccino somministrate in totale Casi di Coronavirus a scuola: oggi le nuove regole Si riunisce ... Leggi su zon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Neldi oggi, 2, sull’andamento del-19 si registrano 112.691 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 12,3% (+0,0%) con quasi un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa il numero di decessi (414 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –67 terapie intensive; -226 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 191.938.19: ildi oggi • 112.691 contagiati• 414 morti• 191.938 guariti-67 terapie intensive -226 ricoveri915.337 tamponiTasso di positività: 12,3% (+0,0%)129.155.923 dosi di vaccino somministrate in totale Casi di Coronavirus a scuola: oggi le nuove regole Si riunisce ...

