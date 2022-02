Costruzioni, Campania prima in Italia per crescita di imprese attive. Saie: Lavorare in edilizia, il futuro è green (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è da poco chiuso un 2021 all’insegna della crescita per il settore delle Costruzioni, che ora si prepara alle tante sfide del futuro, come la riqualificazione energetica, legata sempre più all’integrazione edificio-impianto e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato. Dall’analisi degli ultimi dodici mesi realizzata da Saie, La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti – organizzata da Senaf, emerge la fotografia di una filiera in buona salute anche a livello regionale: il numero di imprese attive in Campania è cresciuto fino a toccare quota 66.288 a fine anno, in aumento sia sul 2020 (+4,7%), sia rispetto all’ultimo anno pre-Covid, il 2019 (+8,1%), posizionando la regione al primo posto per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è da poco chiuso un 2021 all’insegna dellaper il settore delle, che ora si prepara alle tante sfide del, come la riqualificazione energetica, legata sempre più all’integrazione edificio-impianto e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato. Dall’analisi degli ultimi dodici mesi realizzata da, La Fiera delle. Progettazione,, impianti – organizzata da Senaf, emerge la fotografia di una filiera in buona salute anche a livello regionale: il numero diinè cresciuto fino a toccare quota 66.288 a fine anno, in aumento sia sul 2020 (+4,7%), sia rispetto all’ultimo anno pre-Covid, il 2019 (+8,1%), posizionando la regione al primo posto per ...

