Così la Germania ha oscurato il megafono russo RT

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’organismo regolatore tedesco dei media (Zak) ha interdetto la diffusione delle trasmissioni in lingua tedesca del canale televisivoRT DE. L’authority, che aveva avviato la procedura di interdizione a dicembre, ha contestato all’emittente di non essere in possesso della licenza per le trasmissioni. Un cavillo legale? Forse. Intanto, però, le autorità tedesche hanno assunto una decisione netta davanti a un governo che quando si parla di Russia, come di Cina, è diviso tra il cancelliere merkeliano Olaf Scholz e la ministra degli Esteri “falco” Annalena Baerbock. Nei giorni scorsi, come raccontato da Formiche.net, RT e Sputnik erano finiti nel mirino della diplomazia statunitense. Il dipartimento di Stato a Washington aveva diffuso un documento sostenendo che “il ruolo” di questi due organi “come punti di disinformazione e propaganda è più evidente quando si ...