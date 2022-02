Corsa Europa League, Malesani: «Roma e Fiorentina favorite, occhio al Torino» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alberto Malesani ha detto la sua sulla Corsa all’Europa League, puntando su Roma e Fiorentina come le favorite Alberto Malesani, ultimo allenatore a vincere la Coppa Uefa con una squadra italiana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Corsa ai due posti in Europa League in Serie A. favorite – «Detto che ovviamente tanto dipenderà da cosa faranno Atalanta e Juventus, secondo me le favorite al posto-Europa League sono la Roma del mio amico José e la Fiorentina. Ma anche il Toro mi piace molto…». Fiorentina – «Partiamo col dire che dopo tanto tempo sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Albertoha detto la sua sullaall’, puntando sucome leAlberto, ultimo allenatore a vincere la Coppa Uefa con una squadra italiana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dellaai due posti inin Serie A.– «Detto che ovviamente tanto dipenderà da cosa faranno Atalanta e Juventus, secondo me leal posto-sono ladel mio amico José e la. Ma anche il Toro mi piace molto…».– «Partiamo col dire che dopo tanto tempo sono ...

