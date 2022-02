Coronavirus in Italia | il bollettino del 3 febbraio | 112 691 nuovi casi | i morti sono 414

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 112.691 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 118.994. I tamponi effettuati915.337 (ieri 964.521). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,3% (come ieri).414 i(compresi alcuni riconteggi), 67 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 3(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 1.457, con 95 ...

EMILIA - ROMAGNA Altri 12mila nuovi contagi dain Emilia - Romagna su oltre 53mila tamponi, un calo dei ricoverati e altri 34 morti. Il bollettino quotidiano della pandemia in regione ......contagi dae il bollettino dice che questo numero è in crescita costante. Non a caso è il Paese che in Europa ha il più alto rapporto contagi su numero di abitanti. Per dire: l'in ...(Adnkronos) – Sono 112.691 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ...Le vittime sono invece 414, mentre ieri erano state 395. Sono 915.337 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 964.521. Il tasso ...