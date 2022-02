Coppe nazionali, dalla Francia alla Spagna nuove frontiere dell’inclusione. L’Italia in direzione ostinata, contraria (e noiosa) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Coppe nazionali sono i tornei più anacronistici dell’attuale mondo calcistico, eppure rimangono i più inclusivi. Sono le Coppe di tutti, perché qualsiasi squadra potrebbe teoricamente vivere il suo momento di gloria disputando un torneo da protagonista. Ovviamente a patto che i citati tornei non siano strutturati in format appositamente pensati per soffocare qualsiasi potenziale storia proveniente dal basso. Da questo punto di vista, L’Italia ormai è rimasta da sola. L’unico paese in cui la coppa nazionale non è la coppa di tutti, ma un torneo chiuso ed elitario dove non c’è spazio per qualche bella storia di calcio minore capace di appassionare, anche solo per qualche settimana, tutto il paese, travalicando la divisioni del tifo. Quanto meno per continuare a illudersi che il calcio non sia affare privato tra élite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lesono i tornei più anacronistici dell’attuale mondo calcistico, eppure rimangono i più inclusivi. Sono ledi tutti, perché qualsiasi squadra potrebbe teoricamente vivere il suo momento di gloria disputando un torneo da protagonista. Ovviamente a patto che i citati tornei non siano strutturati in format appositamente pensati per soffocare qualsiasi potenziale storia proveniente dal basso. Da questo punto di vista,ormai è rimasta da sola. L’unico paese in cui la coppa nazionale non è la coppa di tutti, ma un torneo chiuso ed elitario dove non c’è spazio per qualche bella storia di calcio minore capace di appassionare, anche solo per qualche settimana, tutto il paese, travalicando la divisioni del tifo. Quanto meno per continuare a illudersi che il calcio non sia affare privato tra élite ...

