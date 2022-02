Coppa del Re: l'Athletic Bilbao elimina il Real Madrid (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Real Madrid è stato eliminato nei quarti di finale della Coppa del Re dall'Athletic Bilbao, che si è imposto sul terreno dello stadio San Mamés per 1 - 0. I baschi raggiungono in semifinale il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilè statoto nei quarti di finale delladel Re dall', che si è imposto sul terreno dello stadio San Mamés per 1 - 0. I baschi raggiungono in semifinale il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del Coppa del Re: l'Athletic Bilbao elimina il Real Madrid Il Real Madrid è stato eliminato nei quarti di finale della Coppa del Re dall'Athletic Bilbao, che si è imposto sul terreno dello stadio San Mamés per 1 - 0. I baschi raggiungono in semifinale il Valencia, il Rayo Vallecano e il Betis Siviglia. Privi di Karim ...

Coppa d'Africa: l'Egitto supera il Camerun e raggiunge il Senegal in finale L'Egitto batte il Camerun ai rigori in semifinale di Coppa d'Africa e raggiunge il Senegal in finale. La selezione nordafricana supera i padroni di casa ... ma l'occasione migliore è un altro legno del ...

Coppa del Re, Muriqi stecca all'esordio con il Maiorca: Rayo in semifinale Corriere dello Sport Coppa d'Africa: Camerun ko, l'Egitto in finale ai rigori (ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Egitto si è qualificato per la finale della Coppa d'Africa di calcio, dopo avere battuto in semifinale con il punteggio di 3-1 i padroni di casa del Camerun ai calci di ...

CiP Review sera – Egitto in finale. Real Madrid eliminato da Berenguer Le notizie più importanti della sera con CiP Review. L'Egitto sconfigge il Camerun e vola in finale di Coppa d'Africa. Il Real Madrid esce dalla Copa del Rey.

