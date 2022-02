Coppa Davis | convocati azzurri per Italia-Slovacchia | out Berrettini

(Di venerdì 4 febbraio 2022) In vista dell`incontro didi tennis che vedrà l'opposta alla, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2022 della competizione, il capitano Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Ne dà notizia una nota della Federtennis.Si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava. Non ci sarà Matteo, reduce dalla semifinale agli Australian Open e impegnato nelle settimane che precedono la sfida dinei tornei sulla terra rossa sudamericana. Una decisione presa collegialmente da squadra e capitano in accordo con la federazione come si evince dalle parole di Volandri e. "È una scelta che ho ...

Nel turno di qualificazione di Coppa Davis del 4 - 5 marzo in Slovacchia invece l'assenza riguarderà il numero 1 d'Italia e numero 6 del mondo, Matteo Berrettini. Stavolta però non per un infortunio, ... Sport - Filippo Volandri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Davis contro la Slovacchia, in programma il prossimo 4 e 5 marzo a Bratislava. A difendere i colori azzurri ci saranno ... Ma chi è Gigi Oliviero? E come si è ritrovato a Santiago del Cile al seguito della nazionale azzurra di Coppa Davis? Una famiglia di artisti, creativi, alla continua ricerca del bello e ...