Coppa D’Africa, la finale sarà Senegal-Egitto: Salah contro Manè e poca Italia (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’giunta alle battute conclusive la Coppa D’Africa 2022, la finale di domenica prossima alle ore 20 sarà tra Senegal ed Egitto. Questa sera in semifinale gli egiziani hanno compiuto l’impresa di estromettere dal torneo... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’giunta alle battute conclusive la2022, ladi domenica prossima alle ore 20traed. Questa sera in semigli egiziani hanno compiuto l’impresa di estromettere dal torneo...

sscnapoli : ???? @kkoulibaly26 vince con il @FootballSenegal e conquista la finale di Coppa d’Africa ?? ?? - Gazzetta_it : Egitto seconda finalista: Camerun battuto ai rigori #CAN2022 - GoalItalia : Sarà Senegal-Egitto in finale di Coppa d’Africa ?? Le Nazionali che hanno trionfato di più nei rispettivi continent… - GrizzyKobby : RT @GoalItalia: Sarà Senegal-Egitto in finale di Coppa d’Africa ?? Le Nazionali che hanno trionfato di più nei rispettivi continenti ?? http… - glooit : Coppa d'Africa: Camerun ko, l'Egitto in finale ai rigori leggi su Gloo -

