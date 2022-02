Copa del Rey | rivincita Bilbao | Berenguer fa fuori il Real Madrid – VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Clamorosa eliminazione deldalladel Rey: vince ilcon un super gol dell’ex granataIlfallisce il primo obiettivo stagionale, subendo l’eliminazione dalladel Rey. El golazo deq puede valer unas semis pic.twitter.com/6obNrQnL0q— FCBSeny (@FCBseny) February 3, 2022 La formazione di Ancelotti è stata battuta 1-0 dall’Athleticche coglie una gustosadopo la sconfitta nella finale di Supercoppa. A decidere il match di ritorno, dopo lo zero a zero dell’andata, è stato un eurogol dia pochi minuti dalla fine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao - Real Madrid , match valido per i quarti di finale dellaRey 2021/2022 . La squadra basca ha già estromesso dalla competizione il Barcellona e vuole ripetersi contro i blancos. A scendere in campo con i favoripronostico, tuttavia, saranno i ...In un'intervista al canale ufficiale dell' Inter, Lautaro Martinez ha ripercorso così i momenti vissuti in estate con la vittoria dellaAmerica con l'Argentina in casa dei rivaliBrasile.