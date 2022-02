(Di giovedì 3 febbraio 2022) Esplode la polemica a Massarosa, in Toscana, dove sta facendo discutere il rifiuto (o presunto tale) di unacomunale di Fratelli d'Italia, Michela Dell'Innocenti, diil nome deiad Auschwitz...

Advertising

iltirreno : La consigliera della cittadina versiliese Michela Dell'Innocenti, quando è arrivato il suo turno di dire il nome di… - Corriere : Massarosa, consigliera comunale di FdI si rifiuta di leggere il nome di uno dei deportati di Auschwitz - ciropellegrino : Consigliera comunale di #Fdi in Versilia non legge nomi dei deportati ad una celebrazione. Doveva leggere i dati di… - PalermoToday : Consigliera Fdi si rifiuta di leggere i nomi dei deportati, poi si giustifica: 'Ho fatto tardi'… - romatoday : Consigliera Fdi si rifiuta di leggere i nomi dei deportati, poi si giustifica: 'Ho fatto tardi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Consigliera Fdi

Poi ladichiarisce: "Certo che sono contro le leggi razziali, la mia non è una questione politica, semplicemente ho fatto un rilievo tecnico sui lavori del consiglio. Siamo di fronte ...Una vergogna accaduta nel giorno della memoria ma che viene fuori solo ora: il consiglio comunale di Massarosa, in Versilia, nel giorno in cui si commemora l'Olocausto, aveva deciso di leggere ad alta ...La sede dell’Ex Banca d’Italia di Latina riuscirà ad avere vita nuova, con l’approvazione della delibera della consigliera Campagnia, LBC, il palazzo storico nel cuore di Latina avrà un nuova ...Il Consigliere comunale Gennaro Avella, presidente IV Commissione Sport, Politiche Giovanili e Innovazione replica alle accuse di FdI sul palazzetto dello sport. “Fuori da tutto. C’è un partito alla ...