Consigli per seguire al meglio le Olimpiadi Invernali (Di giovedì 3 febbraio 2022) La capitale cinese, Pechino, sta per tagliare un nuovo traguardo: quello di essere la prima città al mondo ad ospitare entrambe le versioni delle Olimpiadi: estive ed Invernali. Sarà, infatti, il periodo dal 4 al 20 febbraio 2022 quello che vedrà avvicendarsi, sul ghiaccio e sulla neve, atleti da tutto il mondo pronti a sfidarsi per vincere una medaglia a cinque cerchi. A causa del fuso orario, quest’anno non sarà così semplice riuscire a seguire perfettamente le gare, ma fortunatamente grazie ai canali digitali sarà tutto più semplice. Vediamo, quindi, come seguire al meglio le Olimpiadi Invernali, in questa 24esima edizione che ci auguriamo possa vedere protagonisti i nostri azzurri. Olimpiadi Invernali: le date La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) La capitale cinese, Pechino, sta per tagliare un nuovo traguardo: quello di essere la prima città al mondo ad ospitare entrambe le versioni delle: estive ed. Sarà, infatti, il periodo dal 4 al 20 febbraio 2022 quello che vedrà avvicendarsi, sul ghiaccio e sulla neve, atleti da tutto il mondo pronti a sfidarsi per vincere una medaglia a cinque cerchi. A causa del fuso orario, quest’anno non sarà così semplice riuscire aperfettamente le gare, ma fortunatamente grazie ai canali digitali sarà tutto più semplice. Vediamo, quindi, comealle, in questa 24esima edizione che ci auguriamo possa vedere protagonisti i nostri azzurri.: le date La ...

Advertising

ale_villarosa : Nasce la nuova democrazia Cristiana. Chiamare Mastella per consigli... - borghi_claudio : @KePleroo @cacciamosche Se guarda il video noterà che se una squadra non porta a casa il risultato il giocatore si… - PulcinoRossoner : RT @StefanoPutinati: Inizio una rubrica per tutti con la quale darò consigli di vita. Il primo. Tenere rigorosamente mescolati fatti e opi… - channelcitymag : RT @MilenaLazzaroni: L’incubo corre nella rete: ??come sopravvivere allo #smartworking in azienda? ?? le principali minacce informatiche??… - FrncscPltn : RT @StefanoPutinati: Inizio una rubrica per tutti con la quale darò consigli di vita. Il primo. Tenere rigorosamente mescolati fatti e opi… -