Conferenza stampa Pellegri | «Qui perchè credo nel progetto Torino»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 febbraio 2022), il giovane attaccante si presenta ufficialmente al mondodavanti ai giornalisti Pietroè stato presentato oggi come nuovo attaccante del. CONDIZIONI – «Sto meglio, mi sto allenando bene e sapevo già i metodi di Juric, mi aiuta a recuperare la forma fisica: era ciò di cui avevo bisogno». IDOLO – «Ibrahimovic. Ho avuto la fortuna di giocare con lui, si è confermato il mio idolo». PUNTO DELLA SITUAZIONE – «Mi porto dietro uno zaino con esperienza, infortuni e gol. Ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, ho imparato a come lavorare. Vengo qui non per riscatto ma perchénele nel mister. Penso sia la scelta giusta». SOGNI – «Sono sempre gli stessi fin da quando sono ...