Concorsi truccati, la sconfitta dei baroni: reintegrato (dopo 10 anni) il ricercatore-simbolo della lotta per il merito all’università (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Lo aspettavo da dieci anni. La prima impressione? Lo stupore, lo stordimento”. Giambattista Scirè quasi non ci credeva ma alla fine ha vinto la Champions nel campionato dei baroni. E il gioco sporco delle cattedre all’italiana, d’ora in poi, sarà forse più regolare per tutti, compresi i troppi che ancora subiscono ma restano in timoroso silenzio. Sciré è il ricercatore siciliano che nel 2011 ha visto sfumare la cattedra in Storia bandita dall’università di Catania in favore di un’architetta (non è uno scherzo), per la quale era stato costruito il solito concorso “su misura”. Non si è arreso, e con la sua battaglia contro la piaga della “Mala Università” – su cui ha scritto anche un libro – da protagonista nel ruolo della vittima si è fatto portabandiera di un’azione pubblica per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Lo aspettavo da dieci. La prima impressione? Lo stupore, lo stordimento”. Giambattista Scirè quasi non ci credeva ma alla fine ha vinto la Champions nel campionato dei. E il gioco sporco delle cattedre all’italiana, d’ora in poi, sarà forse più regolare per tutti, compresi i troppi che ancora subiscono ma restano in timoroso silenzio. Sciré è ilsiciliano che nel 2011 ha visto sfumare la cattedra in Storia bandita ddi Catania in favore di un’architetta (non è uno scherzo), per la quale era stato costruito il solito concorso “su misura”. Non si è arreso, e con la sua battaglia contro la piaga“Mala Università” – su cui ha scritto anche un libro – da protagonista nel ruolovittima si è fatto portabandiera di un’azione pubblica per la ...

