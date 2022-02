Completamente nudo per fare una sorpresa social alla fidanzata: che uscita a vuoto per il portierone! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il portierone del campionato italiano è stato protagonista di una clamorosa uscita a vuoto postandosi Completamente nudo per una sorpresa. Anche i più attenti e concentrati alle volte si concedono una distrazione e sono protagonisti di una “cappellata“, poi se questa disattenzione riguarda un portiere di una squadra di calcio se ne ricordano tutti, in questo caso anche se l’errore è stato commesso fuori dal campo. E l’errore commesso da questo protagonista della nostra Serie A è di quelli che diventano virali e si ricordano nel tempo. L’autore della clamorosa gaffe è il portiere atalantino Juan Musso. Il 27enne argentino è stato fuori dall’Italia per rispondere alla chiamata di Scaloni in Nazionale. Nei due impegni di qualificazione mondiale, però, il portiere non è ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il portierone del campionato italiano è stato protagonista di una clamorosapostandosiper una. Anche i più attenti e concentrati alle volte si concedono una distrazione e sono protagonisti di una “cappellata“, poi se questa disattenzione riguarda un portiere di una squadra di calcio se ne ricordano tutti, in questo caso anche se l’errore è stato commesso fuori dal campo. E l’errore commesso da questo protagonista della nostra Serie A è di quelli che diventano virali e si ricordano nel tempo. L’autore della clamorosa gaffe è il portiere atalantino Juan Musso. Il 27enne argentino è stato fuori dall’Italia per risponderechiamata di Scaloni in Nazionale. Nei due impegni di qualificazione mondiale, però, il portiere non è ...

CalcioWeb : La gaffe di #Musso: il portiere pubblica una FOTO per la fidanzata, ma lo specchio lo tradisce. E' completamente nu… - Sport_Fair : #Musso pubblica una FOTO per la fidanzata, ma viene tradito dallo specchio: il portiere è completamente nudo - hotcockvr1 : RT @EsattoC: JUAN MUSSO: IL PORTIERE 27ENNE ARGENTINO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM MA IL RIFLESSO DI UNO SPECCHIO MOSTRA TUTTO … É COMPLE… - filvedi : RT @EsattoC: JUAN MUSSO: IL PORTIERE 27ENNE ARGENTINO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM MA IL RIFLESSO DI UNO SPECCHIO MOSTRA TUTTO … É COMPLE… - memebussi : Sicuramente avete sentito di Musso e la gaffe su Instagram. Il portiere dei badili ha per errore caricato una foto… -