Come si svolge la cerimonia di giuramento e insediamento del Presidente della Repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Giovedì alle 15,30 Sergio Mattarella entrerà nell'aula della Camera per giurare sulla Costituzione. Da quel momento sarà il nuovo Presidente della Repubblica. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta elezione dai presidenti di Camera e Senato, sabato sera, il Capo dello Stato attende infatti la fine di scadenza del mandato, appunto il 3 febbraio, per succedere a se stesso. Anche per il giuramento le Camere sono convocate in seduta comune ma quest'anno le regole per gli ingressi saranno regolate dal rispetto delle norme sulla pandemia. Tutti e 1009 i grandi elettori potranno assistere in Aula (deputati e senatori nell'emiciclo, i 58 delegati regionali dalle tribune) ma è previsto il solo intervento del nuovo Presidente della ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Giovedì alle 15,30 Sergio Mattarella entrerà nell'aulaCamera per giurare sulla Costituzione. Da quel momento sarà il nuovo. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta elezione dai presidenti di Camera e Senato, sabato sera, il Capo dello Stato attende infatti la fine di scadenza del mandato, appunto il 3 febbraio, per succedere a se stesso. Anche per ille Camere sono convocate in seduta comune ma quest'anno le regole per gli ingressi saranno regolate dal rispetto delle norme sulla pandemia. Tutti e 1009 i grandi elettori potranno assistere in Aula (deputati e senatori nell'emiciclo, i 58 delegati regionali dalle tribune) ma è previsto il solo intervento del nuovo...

