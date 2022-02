Come si partecipa al primo Giro d’Italia di plogging (= correre raccogliendo rifiuti) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da Pordenone a Cagliari, per 46 domeniche si correrà e camminerà raccogliendo i rifiuti. Una buona pratica che riunisce 50 gruppi sparsi per lo Stivale con un’attività che fa bene al corpo, allo spirito e all’ambiente. Possono partecipare tutti! Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da Pordenone a Cagliari, per 46 domeniche si correrà e camminerà. Una buona pratica che riunisce 50 gruppi sparsi per lo Stivale con un’attività che fa bene al corpo, allo spirito e all’ambiente. Possonore tutti!

Advertising

umbaciodelivery : @ultrammoon @maniconio Secondo me dipende da come andrà Elisa quest’anno.. se Elisa arriva podio (a sto punto direi… - la_pippi : RT @InnovazioneGov: ??Obiettivo dell’iniziativa di @DesignersITA e @iuav è promuovere il valore del design come strumento in grado di suppor… - sevenorbt : elisa che partecipa dopo 21 anni volete vedere come vince anche questo sanremo??? - SINGULARIT4Y : Elisa partecipa per la prima volta nel 2001 e VINCE Torna 21 ANNI DOPO e si piazza PRIMA chi come lei ?? #Sanremo2022 - atrotnoc : Allora se Elisa partecipa deve essere trattata come una normale cristina e non come una aliena fuori gara perché og… -