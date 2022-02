Civica Calenda, Carpano: 20 giorni attesa per cremazioni sono inaccettabili (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “È inaccettabile che Roma costringa i romani ad aspettare fino a 20 giorni per cremare i propri cari. Vanno superati i colli di bottiglia burocratici e, contestualmente all’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, occorre aumentare gli impianti crematori ed individuare aree da destinare ad espansione cimiteriale. Se ne parla da più di quattro anni ma finora non è stato fatto nulla.” “Mi auguro che il nuovo piano industriale di AMA preveda questi interventi, ma è tempo che la città ne venga a conoscenza, perché è uno strumento strategico per molti servizi che riguardano i romani”. Così in una nota il consigliere Francesco Carpano (Lista Calenda), in merito ad alcune notizie apparse oggi sui giornali circa i lunghi tempi di attesa sulla cremazione dei propri defunti. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “È inaccettabile che Roma costringa i romani ad aspettare fino a 20per cremare i propri cari. Vanno superati i colli di bottiglia burocratici e, contestualmente all’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, occorre aumentare gli impianti crematori ed individuare aree da destinare ad espansione cimiteriale. Se ne parla da più di quattro anni ma finora non è stato fatto nulla.” “Mi auguro che il nuovo piano industriale di AMA preveda questi interventi, ma è tempo che la città ne venga a conoscenza, perché è uno strumento strategico per molti servizi che riguardano i romani”. Così in una nota il consigliere Francesco(Lista), in merito ad alcune notizie apparse oggi sui giornali circa i lunghi tempi disulla cremazione dei propri defunti. (Agenzia Dire)

