Cittadella | malore durante la coronografia | Romina muore a 49 anni

(Di giovedì 3 febbraio 2022) «Grazie, ma in questo momento non mi sento di dire nulla»: nelle parole di Valentino Mezzalira, tutto il dolore per l’improvvisa morte, lunedì scorso nell’ospedale diuna coronarografia, della moglieGazzetto, 49, di Grantorto nel padovano. La notizia è riportata da Il Gazzettino. IL RICOVERO Era ricoverata per permettere ai medici di risalire alla causa di quella costrizione toracica che da qualche giorno si era fatta sempre più pesante.l’esame clinico il dramma. I medici specialisti si sono prodigati, ma purtroppo c’è stato nulla da fare. Al marito accorso al capezzale la ferale notizia. L’addio alla propria metà con molta vita ancora davanti e poi doverlo dire prima di tutto ai quattro giovani figli: Alberto, Pietro ed i gemelli Vittorio e Gloria, ...

