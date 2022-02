Ciclismo | i 20 anni di Mediolanum e Giro d' Italia | cerimonia nel ricordo di Ennio Doris

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Si è svolto, ieri al Teatro degli Arcimboldi di Milano, l'evento che ha celebrato i 20della partnership trad'e Banca. Nel corso della serata è stata presentata in anteprima la nuova Maglia Azzurra, quest'anno dedicata a, appassionato e profondo conoscitore die della sua epica. Il suo celebre inno all'ottimismo “C'è anche domani” è la firma ricamata sul colletto della nuova Maglia Azzurra, un omaggio che intende consegnare al tempo la sua enorme eredità. La Maglia Azzurra - disegnata da Castelli e realizzata con tessuto tecnico prodotto da Sitip - premierà il miglior scalatore deld'che arriverà al traguardo di Verona il 29 maggio. Tanti gli ...

Oltre alla profonda passione per lo sport del, da 20vediamo una grande opportunità perché Banca Mediolanum e il Giro d'Italia hanno caratteristiche complementari e che si sposano con ...Ai cronometristi verranno affidate le gare di altri sport dalla pallamano, al, alla canoa ai rally e quest'anno ad Enna si dovrebbe disputare, dopodi silenzio, il "Rally di Proserpina" ...Oltre alla profonda passione per lo sport del ciclismo, da 20 anni vediamo una grande opportunità perché Banca Mediolanum e il Giro d’Italia hanno caratteristiche complementari e che si sposano con il ...Negli ultimi due anni è rientrata anche Palermo, seguita dopo un anno da Trapani e Agrigento. Siamo riusciti a inserire dei responsabili provinciali del settore ciclismo in tutta la Sicilia ...