Ciclismo | ennesimo intervento per Bernal | “Raggiunti ottimi risultati clinici”

(Di giovedì 3 febbraio 2022)chirurgico al rachide cervicale per Egan. Il ciclista colombiano continua il suo percorso di recupero dopo l’incidente subito il 24 gennaio, nel quale ha rischiato di perdere la vita. I media sudamericani hanno fatto sapere che l’è terminato con “” e cheè in via di guarigione. “Gli obiettivi di stabilità biomeccanica del rachide cervicale sono staticon, senza complicazioni durante l’chirurgico”, hanno fatto sapere dalla clinica dell’Universidad de La Sabana, di Chia. SportFace.

Il colombiano continua il percorso di recupero dopo l'incidente del 24 gennaio ROMA - E' terminato "con ottimi risultati" l'intervento chirurgico al rachide cervicale al quale si è sottoposto Egan Bernal. Lo riportano i media sudamericani. Il ciclista colombiano, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, continua il ...... ossia l'esempio della capacità della Giunta di andare alla ricerca di risorse al di fuori ... che ha certamente l'esigenza di costruire un impianto per ilsu pista in tempi certi, ...Ennesimo intervento chirurgico al rachide cervicale per Egan Bernal. Il ciclista colombiano continua il suo percorso di recupero dopo l’incidente subito il 24 gennaio, nel quale ha rischiato di ...Un messaggio che ha scritto per rassicurare amici, tifosi e appassionati di ciclismo pur consapevole del suo stato ... obiettivo di favorire il suo processo di riabilitazione”. Un ennesimo esempio di ...